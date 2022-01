Quirinale, anche oggi nessuna decisione. Toti: “Domani bisogna scegliere se no me ne torno a casa”

Liguria. “Domani la scelta, se no me ne torno a casa e mi chiamano quando hanno deciso, perché ho da lavorare“. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, grande elettore ma anche leader di Coraggio Italia, ai microfoni di Radio Capital sull’elezione del presidente della Repubblica si lascia andare a uno sfogo: “Ci sono tante personalità in campo, tutte pregevoli, scegliamo quella su cui i partiti sono più d’accordo e votiamo”.

... » Leggi tutto