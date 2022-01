Savona, canone per l’occupazione di suolo pubblico al 50% per le manifestazioni

Savona. Canone per l’occupazione del suolo pubblico ridotto del 50% per tutte le manifestazioni utili ai fini della riqualificazione della città svolgendo anche una funzione di presidio nei quartieri. Questo il contenuto della delibera approvata oggi dalla giunta comunale su proposta dell’assessore Elisa Di Padova che – spiega – “è in linea con gli obiettivi del mandato e di questa fase amministrativa che abbiamo denominato Re-Start Savona. Il fine è promuovere e spingere quelle iniziative che svolgono una funzione di valorizzazione del territorio, in quanto effettuate in aree in sofferenza commerciale e necessarie di rivitalizzazione e di riqualificazione”.

