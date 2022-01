Taggia, saltano le celebrazioni per San Benedetto. L’annuncio del sindaco Conio

Taggia. Il sindaco di Taggia Mario Conio comunica che, purtroppo, anche quest’anno non si terranno le celebrazioni per San Benedetto. «Un anno fa annunciavo con tanta amarezza nel cuore che non si sarebbe tenuto il nostro amato San Benedetto. Confidavo in cuor mio, che fosse solo una dolorosa parentesi, che non si sarebbe più ripetuta. Purtroppo, sono qui oggi a dirvi che non potrà essere così, la gravità della situazione sanitaria non lo permette, anche quest’anno non potremo vivere il nostro Santo».

