Liguria. Uno studio di Alisa presentato questa sera dal direttore generale Filippo Ansaldi durante il punto stampa sulla pandemia in Liguria ha rivelato: “Chi non si vaccina contro il Covid corre un rischio di essere ricoverato in ospedale 8 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza dose o ha ricevuto la seconda da meno di quattro mesi”.

