Covid, lo studio ligure: i no-vax rischiano di finire in ospedale 8 volte più dei vaccinati

Genova. Chi non si vaccina contro il Covid corre un rischio di essere ricoverato in ospedale 8 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza dose o ha ricevuto la seconda da meno di quattro mesi. È quanto emerge da uno studio di Alisa presentato oggi dal direttore generale Filippo Ansaldi durante il punto stampa sulla pandemia in Liguria.

Secondo quanto rilevato su un campione di 1.044 ricoveri nel periodo 20-26 gennaio, ogni 100mila abitanti si registrano 133,2 ricoverati non vaccinati, 59,1 ricoverati con vaccino ciclo parziale o con seconda dose da più di quattro mesi e solo 16,1 ricoverati con vaccino a ciclo completo (seconda dose da meno di quattro mesi o dose booster). “Significa che il rischio di ricoveri dei non vaccinati rispetto ai vaccinati a ciclo completo è 8 volte superiore – spiega Ansaldi -. Per fare un paragone, il rischio di morte in caso di incidente per chi non usa la cintura di sicurezza è doppio, mentre il rischio di essere coinvolti in un incidente grave per chi guida con tasso alcolemico superiore a 50 mg/dl è di 5 volte maggiore rispetto a chi guida senza aver bevuto”.

