Gruppo di Cultura Politica della Fos: «Carenza di medici a Sanremo»

Sanremo. «Il 15 e 16 gennaio, come Gruppo di Cultura Politica della Fos, abbiamo inviato a tutti i sindaci della provincia di Imperia un documento avente come oggetto: “Due Progetti specifici per incrementare il numero di Laureati in Medicina o per Specializzarsi in Medicina Generale”. Considerato che il Comune di Sanremo sta predisponendo il Bilancio di Previsione per il 2022, nei giorni scorsi (su nostra richiesta) si è tenuto un incontro tra l’assessore alla Politiche Sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri e una nostra rappresentanza per un confronto di merito rispetto ad alcune problematiche che fanno riferimento all’informazione, alla formazione e ai possibili incentivi a favore di studenti che scelgono le facoltà di Medicina (residenti nel Comune di Sanremo) e laureati o laureandi in Medicina (sempre residenti nel Comune di Sanremo) che vogliono specializzarsi in Medicina Generale. Durante l’incontro sono stati, da noi, puntualizzati i diversi aspetti dei due progetti che si riportano» – fa sapere il Gruppo di Cultura Politica SMS Federazione Operaia Sanremese.

... » Leggi tutto