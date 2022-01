La ex scuola Quasimodo in vendita per 880mila euro, nuova vita per uno dei buchi neri del ponente?

Genova. Il Comune di Genova ci riprova e abbassa le pretese. A distanza di quasi quattro anni dal precedente bando di gara per la vendita dell’ex scuola Quasimodo, nel quartiere di Ca’ Nova, nel Cep del ponente, la direzione demanio e patrimonio ha fatto uscire un nuovo bando di gara a evidenza pubblica. La vendita rientra in un più ampio piano di alienazione e valorizzazione di edifici pubblici che risale al 2008 e riguarda 35 immobili cittadini.

