Ventimiglia, Forza Italia sulla Dimar: «Un disastro annunciato dal quale noi ci eravamo dissociati»

Ventimiglia. «Dopo aver appreso dai media locali i nuovi sviluppi in merito alla questione Dimar ci pare doveroso tornare sull’argomento, che, ci ha visto in prima linea nel difendere i commercianti ventimigliesi e tutte le attività ad essi connesse. Facciamo un po’ di cronistoria: nell’estate 2020 l’Amministrazione, dopo un’iniziale rinvio della pratica, concordato con il resto della maggioranza proprio sotto nostra sollecitazione, ha votato favorevolmente l’interesse pubblico propedeutico alla variante sul P.U.C., nello specifico il cambio di destinazione da industriale a commerciale, manifestando proprio dietro quest’ultima l’interesse pubblico in: Oneri di urbanizzazione, posti di lavoro e parcheggi. Ad oggi di quei tanto sbandierati 3.000.000,00 € se ne sono visti solo 1.200.000,00, equivalenti al 40% di quanto detto in precedenza ed i posti di lavoro non si sono mai visti» – fa sapere Forza Italia.

