Aurelia bis, anche per Roma è opera prioritaria. Toti: «Risultato ottenuto grazie al lavoro in Regione»

Genova. «Nella giornata di oggi abbiamo ricevuto la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che conferma come la variante Sanremo Foce-San Remo Pian di Poma dell’Aurelia bis sia stata riconosciuta come prioritaria. L’opera verrà quindi commissariata. Abbiamo ricevuto inoltre la richiesta di intesa, che ne prossimi giorni andrà in Giunta per essere approvata». Lo comunicano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

... » Leggi tutto