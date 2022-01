Elezioni presidente della Repubblica, Ciangherotti (FI): “Politica da zero in pagella”

Albenga. “Con i sei giorni di votazioni si è stabilito il record dell’elezione più lunga in tempi di seconda Repubblica. E’ tutto incomprensibile. Pessimo lo spettacolo andato in scena per la corsa al Colle perché a differenza di quanto sostiene il Pd allontana maggiormente gli elettori italiani dalla politica: le schede bianche e gli astenuti dei primi giorni sono la dimostrazione concreta che la macchina si è rotta”.

