“Lettere dalla quarantena”/2 – Gli studenti: “Regole troppo ingarbugliate. Dad? Meglio in presenza”

Savona. Lunedì 10 gennaio (giorno in cui gli studenti sono rientrati in classe successivamente al periodo delle vacanze natalizie): è stata questa la data cerchiata in rosso per testare la tenuta del sistema scolastico italiano, un mondo in netto affanno che, forse addirittura più di altri, ha fatto e continua a fare i conti con la soffocante burocrazia presente nel nostro Paese. Le quarantene terminano e ricominciano, una dietro l’altra, man mano che qualcuno diventa positivo. La didattica a distanza invece funziona a singhiozzo, tra orari ridotti, problemi di connessione e professori meno “smart” di altri. È stato insomma un inizio di 2022 che ha sicuramente messo a dura prova gli insegnanti, le famiglie e soprattutto gli studenti, studenti vittime di un sistema oltremodo macchinoso ed ingarbugliato.

