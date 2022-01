Metal detector, cani antidroga e forze speciali: pronto il piano della sicurezza per il Festival di Sanremo

Sanremo. E’ tutto pronto sotto il profilo della sicurezza per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. “Blindato” il quadrilatero intorno al Teatro Ariston, che ospiterà la kermesse dal 1 al 5 febbraio. Il dispositivo di controlli predisposto dalla questura di Imperia, di concerto con la Prefettura e i vertici delle altre forze dell’ordine (carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto e polizia locale) prevede controlli con il metal detector ai varchi della “zona rossa”, presenza di cani antidroga e anti esplosivi, controlli anti terrorismo effettuati da forze speciali e un rinforzo di 120 unità del personale operativo. La macchina della sicurezza sarà supportata da riprese video in città, effettuate dalla polizia scientifica, che potranno servire anche in caso di eventuali successive indagini.

