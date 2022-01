Savona. Il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 è stato prorogato alle ore 20 del 4 febbraio 2022. A comunicarlo il Ministero dell’Istruzione in una nota alle scuole, sottolineando che tale decisione è stata presa in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica.

