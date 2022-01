Capitale della Cultura 2024, domani le dieci finaliste: in corsa Sestri Levante con tutto il Tigullio

Genova. Nella giornata di domani il Ministero della Cultura annuncerà le dieci città finaliste per essere proclamate Capitale Italiana della Cultura per il 2024. In corsa c’è Sestri Levante e il Tigullio, con tutti i comuni della zona che nei mesi scorsi hanno consegnato, come le altre 22 candidate, il dossier di presentazione del territorio, nella speranza che su di esso possa ricadere la scelta del dicastero. La proclamazione ufficiale avverrà entro il prossimo 15 marzo.

