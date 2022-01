Liguria. In Liguria risultano essere 1.720 i nuovi positivi al coronavirus su 2.756 tamponi molecolari e 9.955 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Ancora in lieve aumento il numero dei ricoveri mentre non si registrano nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

