Festival di Sanremo, le scelte degli scommettitori: Mahmood e Blanco battono Elisa

Sanremo. Testa a testa in quota e nelle preferenze degli scommettitori. La sfida tra Elisa e Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo prosegue alla vigilia della prima serata, con la cantautrice che si conferma in vantaggio su Planetwin365 a quota 4,20, ma al secondo posto nelle giocate effettuate finora, con il 14% delle preferenze. Mahmood e Blanco in questo caso svettano con il 17% delle scommesse, con un’offerta leggermente più alta in tabellone (4,30). Rimane comunque ampio margine per il recupero degli altri concorrenti: tra i più scelti finora figurano Sangiovanni e Achille Lauro con il 9% ciascuno (e dati rispettivamente a (9,00 e 9,50), con La Rappresentante di Lista subito dietro con l’8% (partita a 18,00 e ora a quota 8,50). Nel “gruppone” degli altri cantanti – complessivamente al 43% delle giocate – figura anche Emma, terza sul podio dei bookmaker a 7,50.

... » Leggi tutto