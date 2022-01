Imperia, Società della Cura: «Fermiamo l’esternalizzazione dei servizi sanitari»

Imperia. «Come era presumibile, dopo gli accordi previsti da regione Liguria per l’Asl3 genovese e l’Asl2 savonese, è arrivata anche nel territorio imperiese la partecipazione della sanità privata alla campagna vaccinale Covid-19. A qualche giorno dalla decisione per l’esternalizzazione dell’hub di Taggia, assunta nonostante siano stati rispettati gli obiettivi vaccinali previsti, grazie agli enormi sacrifici del personale sanitario, appare chiaro che la Asl1 continui a perseguire una logica emergenziale della gestione delle vaccinazioni. Ci chiediamo innanzitutto con quali standard e garanzie di qualità e sicurezza per gli utenti viene svolto il servizio» – dichiara per la ‘Società della Cura’ Mauro Giampaoli (Attac Imperia).

... » Leggi tutto