Inverno asciutto e caldo, nei laghi genovesi “mancano” 4,3 milioni di metri cubi d’acqua

Genova. Con temperature saldamente sopra la media climatica e le cumulate di pioggia più basse degli ultimi anni, l’inverno che stiamo vivendo è decisamente anomalo e il suo non “essere ancora arrivato” sta iniziando a preoccupare il comparto agricolo e, ovviamente, gli esperti di clima che intravedono possibili conseguenze per gli equilibri idrici del nostro paese. E se non arrivasse una svolta meteorologica importante, presto potrebbero iniziare i problemi, con una prossima estate condizionata dallo spettro della siccità.

... » Leggi tutto