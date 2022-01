Sanremo, al Palafiori la consegna del “Premio speciale Poliziamoderna”

Sanremo. Per il quarto anno consecutivo la Polizia di Stato, con la propria rivista ufficiale Poliziamoderna, è impegnata con l’associazione “Musica contro le Mafie”, che fa capo a “Libera” di Don Ciotti, nell’ambito del concorso “Music for change”. Martedì 1 febbraio alle 18.15, giornata inaugurale del 72° Festival della canzone italiana, presso la location del “Palafiori” verrà infatti consegnato il “Premio speciale Poliziamoderna” in occasione della serata finale della 12^ edizione del concorso “Music for change”, organizzato appunto nell’ambito del Premio nazionale “Musica contro le mafie” dedicato alla musica con tematiche legate al sociale e in particolar modo all’impegno antimafia.

