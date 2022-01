Taggia, piazza Eroi Taggesi illuminata per mantenere viva la devozione per San Benedetto

Taggia. Come annunciato alcuni giorni fa dal sindaco Mario Conio, quest’anno non potranno tenersi i festeggiamenti per San Benedetto, a cusa della situazione Covid. L’amministrazione ha comunque voluto fornire un simbolo di “luce” in una sorta di evocazione virtuale delle celebrazioni.

«Questa sera piazza Eroi Taggesi è stata illuminata con i colori e le suggestioni di San Benedetto. Un piccolo segno per mantenere vivo nei nostri cuori l’amore e la devozione per il nostro Santo e per le nostre tradizioni. Un ringraziamento particolare al fotografo Mauro Caruso che ci ha omaggiato di queste splendide fotografie» commenta il primo cittadino sui social.