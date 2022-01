Toti assicura: “Nel 2023 non mi candido alle politiche, resto in Liguria fino all’ultima ora”

Genova. “Se il dubbio è che il presidente di Regione nel 2023 si candidi alle politiche per lasciare la Regione Liguria, la risposta fin da oggi è no“. Parole chiare e nette quelle di Giovanni Toti che indirettamente, durante un’apposita conferenza stampa convocata nella sede dell’ente in piazza De Ferrari, respinge al mittente le stoccate della Lega che lo ha accusato apertamente di pensare troppo alla politica nazionale e troppo poco alla regione che amministra.

