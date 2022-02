Imperia, serata all’insegna del cantautorato e della musica clandestina alla Talpa e l’Orologio

Imperia. In programma per venerdì 4 febbraio una serata all’insegna del cantautorato e della musica clandestina. È Lalla “Bert” Bertolini che alle 18:30 del venerdì aprirà le danze nel primo weekend di febbraio. Un serata musicale in acustico, voce e chitarra, in occasione del quale presenterà i suoi ultimi album “Lo straniero” e “Terra liberata”. Ad accompagnarla, la seconda voce di Francesca “Chicca” Belloni. Le due artiste romane tingeranno il palco con note di blues e di folk per riavvicinarci alla musica negli spazi sociali, sempre nel rispetto della cura reciproca.

... » Leggi tutto