L’8^ Ronde della Val Merula apre la stagione con 98 equipaggi

Pochi giorni al via dell’8^ Ronde della Val Merula, gara d’apertura della nuova stagione nazionale e ligure, in programma sabato e domenica ad Andora. Hanno dato la loro adesione alla gara organizzata dalla Sport Infinity ben 98 equipaggi. “Per poco non siamo entrati in tripla cifra come nel 2020 – sottolineano gli organizzatori – ma, tra Covid, problemi di autorizzazioni ed applicazione dei nuovi regolamenti, possiamo ugualmente ritenerci soddisfatti”.

Una rapida occhiata all’elenco degli iscritti ufficiale. Al via una vettura WRC, la Citroën DS3 di Federico Raffetti, e ben 15 della classe R5, tra cui quelle di Simone Miele – vincitore nel 2018 e pronto ad appaiare Alessandro Gino a quota due successi nell’albo d’oro della gara – di Alessio Profeta, del locale Vittorio Cha, di Simone Peruccio, del toscano Luca Artino e di Andrea Gonella. In gara anche il francese Mathieu Franceschi, sorprendente seconda forza dell’ultima edizione disputata della Ronde, nel 2020, ed il suo connazionale Cyrille Feraud, fresco vincitore del Campionato transalpino su terra: saranno entrambi in lizza con le Vw Polo. Sarà al via, con una Peugeot 208, anche Maurizio Gerini, reduce dalla recente esperienza alla Dakar come copilota di Laia Sanz.

L’8^ Ronde della Val Merula entrerà nel vivo sabato mattina, ad Andora, con le operazioni di accreditamento a cui farà seguito lo shakedown. Alle 18,30, in Via dei Mille, ci sarà la cerimonia di partenza, con successivo ingresso delle vetture in parco chiuso. La gara scatterà domenica mattina, alle ore 7, sempre nella centralissima Via dei Mille, dove alle 16,22, reduce dai 247,51 km di percorso, 45 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla ps “Passo del Ginestro”, arriverà il primo concorrente.

Tutte le informazioni sull’8^ Ronde della Val Merula sono reperibili sul portale dell’organizzazione all’indirizzo https://www.sportinfinity.it.

