Genova. Dopo la bella prestazione in Salento, i ragazzi di Felice Tufano assommano in classifica altri tre punti, travolgendo, al Tre Campanili di Bogliasco, la Fiorentina di mister Aquilani, con un netto 4-1, cogliendo così la terza vittoria consecutiva e ricandidandosi per un posto ai play off, che avrebbe del miracoloso, in presenza di una rosa rifondata.

