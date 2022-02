Sanremo, Amadeus in versione driver esce dall’Ariston e carica i Maneskin

Sanremo. «Vi vengo a prendere ovunque», detto fatto. Colpo di scena al Festival 2022 con Amadeus che ha abbandonato temporaneamente l’Ariston, nel pieno dello svolgimento della prima serata, per andare, in versione driver (con tanto di cappello e divisa), a caricare i Maneskin all’ingresso dell’Hotel Globo. Un siparietto mai visto, durato diversi minuti di diretta tv, in cui il direttore artistico e conduttore della kermesse ha attraversato il green carpet alla guida di un un mezzo elettrico tipo golf car, fino alle porte dell’albergo dei vip, passando per piazza Colombo.

