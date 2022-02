Sanremo, il sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze Sartore ammira il Trofeo Rcs “Giro d’Italia” in esposizione al Casinò

Sanremo. «In questa importante settimana dedicata alla Canzone Italiana non poteva mancare il legame con lo sport e con i grandi eventi che contraddistingueranno il 2022 per il nostro territorio – sottolinea il Consiglio d’Amministrazione del Casinò – Il Trofeo Rcs, una scultura di 12 chili in metallo laminata d’oro a forma di spirale, recante il nome di tutti i vincitori del Giro d’Italia dal 1909 ad oggi, rappresenta l’ambito premio della gara a tappe su due ruote che da sempre unisce il nostro Paese e che rappresenta un’altra vetrina internazionale per il territorio con forti ricadute turistiche e di immagine. Diamo quindi il benvenuto anche al Giro d’Italia e ai suoi protagonisti. Ancora una volta Sanremo e il suo Casinò sono al centro delle più importanti manifestazioni mediatiche».

