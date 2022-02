Sanremo, Ornella Muti smonta la polemica sulla cannabis: «Quella legale è già legale. Spingo per quella terapeutica»

Sanremo. «La cannabis? Quella legale è già legale e non serve un referendum. Io quella spingo, non spingo l’aspetto ludico della canna. Non capisco le polemiche: pensano che io giri per il backstage donando canne, ma non è così». Lo ha detto Ornella Muti, l’attrice italiana che stasera salirà sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus per presentare la prima serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana.

