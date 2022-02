Tensione nel centrodestra, Toti convoca il vertice di maggioranza ma la verifica slitta alla prossima settimana

Genova. Come aveva anticipato ieri sera in una conferenza stampa, il governatore Giovanni Toti, bersaglio degli attacchi del Carroccio dopo il voto al Quirinale, ha dato mandato alla sua segreteria di convocare un vertice di maggioranza. Obiettivo: rispondere ai dubbi sollevati dai leghisti sulla collocazione del governatore nell’area del centrodestra in vista delle prossime tornate elettorali.

