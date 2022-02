Boom di ascolti per Sanremo 2022, Fuortes: «Segnale di netta ripresa della musica italiana»

Sanremo. «I dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo sono una grande soddisfazione per la Rai. Che il riscontro del pubblico abbia dimensioni così ampie è un riconoscimento notevole alla qualità dell’impegno di chi lavora da mesi per la preparazione del Festival, per l’estro degli artisti e per le scelte artistiche fatte» – ha commentato l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes riferendosi al successo costituito dal numero di dieci milioni e 911mila spettatori che hanno assistito ieri dall’Italia al Festival di Sanremo, pari al 54,7 per cento di share.

