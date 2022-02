Calcio, la Sanremese espugna il Chittolina

Sanremo. Nel turno infrasettimanale, dopo il pareggio interno con la Caronnese, la Sanremese fa visita al Vado. Allo stadio Chittolina si gioca in una giornata quasi primaverile. Mister Andreoletti deve rinunciare agli squalificati Acquistapace e Gagliardi e agli infortunati Aita e Pellicanò. Tra i titolari esordio di Dacosta in attacco, rientrano dal primo minuto Nossa in difesa e Gemignani a centrocampo. Nel Vado l’ex Loreto Lo Bosco, al rientro dopo un infortunio, parte dalla panchina.

