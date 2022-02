Coerenza e ipocrisia

“Una stupida coerenza è l’ossessione di piccole menti, adorata da piccoli uomini politici e filosofi e teologi. Con la coerenza una grande anima non ha, semplicemente, nulla a che fare” è un noto aforisma di Ralph Waldo Emerson, pensatore e saggista statunitense che ebbe il merito di denunciare già nel XIX secolo quanto il sistema socio culturale imperante fosse condizionante nei confronti dell’individuo al fine di omologarlo alle proprie strutture fondative. Non è trascurabile, almeno dal mio punto di vista, l’influenza che il suo lavoro eserciterà sulla formazione del pensiero di Nietzsche. Va detto che l’incoerenza, alla quale stiamo facendo l’abitudine, viste le camaleontiche abilità dei nostri rappresentanti istituzionali che non suscitano più alcuna reazione se non l’allontanamento del popolo dall’esercizio della scelta politica, non credo possa essere ritenuta un’adeguata conseguenza della sacrosanta considerazione di Emerson, ma a questo punto è indispensabile fare chiarezza.

