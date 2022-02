Concorso Oss annullato, Pd: “Superficialità della giunta, dimostrazione dell’incapacità di gestire la sanità”

Liguria. “E’ inaccettabile che per la mancanza di un timbro di Alisa sulla carta della prova scritta, i duemila partecipanti al concorso per 274 operatori socio sanitari, sia stato annullato. In un momento in cui gli ospedali sono in affanno; gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono costretti a doppi turni di lavoro per non lasciare i reparti scoperti e affrontare l’emergenza, una mancanza del genere è inconcepibile e fuori da ogni logica. Un ulteriore tassello negativo in un puzzle fatto di errori e superficialità”. Queste le dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi in merito alla sentenza del consiglio di Stato che conferma l’annullamento del concorso per Oss del Tar.

