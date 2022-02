Il segretario provinciale del Pd Quesada: «Quello che sta accadendo nel centrodestra ligure è tutta una farsa»

Imperia. Il centrodestra salta in aria in Liguria. Il segretario provinciale del Pd Cristian Quesada commenta: «Nessuno si faccia illusioni, Lega e Fratelli d’Italia sono campioni nazionali di penultimatum! Dopo lo sconcertante teatrino nella città di confine, dove il delfino rixiano, il deputato ventimigliese Di Muro, è in completa balia del sindaco Scullino senza facoltà dei suoi adepti di decidere alcunché. Quello che sta accadendo nel centrodestra ligure è tutta una farsa».

