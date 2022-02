Piaggio Aerospace, Apa (Uilm): “Esigiamo fatti concreti e non chiacchere”

Villanova d’Albenga. “La Piaggio è una grande realtà industriale e necessita di un acquirente serio. Non abbiamo bisogno di soggetti che, allo stato attuale, non rappresentano profili industriali ma fondi di investimento. Invece di buttare parole al vento è arrivato il momento di fare delle proposte compatibili e serie che fino ad ora non si sono viste. La cosa che stupisce è la presa per i fondelli nei confronti della procedura e dei lavoratori, in quanto questi soggetti hanno avuto l’esclusiva per trattare per mesi invano”. Lo afferma Antonio Apa, segretario generale della Uilm di Genova.

... » Leggi tutto