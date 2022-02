Punto nascite Santa Corona, Foscolo contro Toti: “Fa l’assessore part-time, troppi problemi senza risposta”

Pietra Ligure. “La sanità del nostro territorio e la salute dei pazienti liguri deve essere una priorità dell’azione amministrativa della Regione. In provincia di Savona ci sono numerose problematiche che da tempo richiedono risposte e non possiamo più permetterci un assessore alla Salute, il presidente Toti, part time perché troppo impegnato ad affrontare altre faccende”. Lo afferma in una nota Sara Foscolo, deputata ligure della Lega.

