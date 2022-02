Cinghiale in mare, carabinieri forestali lo cercano a largo di Sanremo

Sanremo. Ricerche a largo di Sanremo per un cinghiale avvistato ieri mentre nuotava nella zona tra Porto Vecchio e Portosole. Oggi, a cercare l’ungolato, sono stati i carabinieri forestali che hanno operato insieme agli uomini della vigilanza regionale.

Sembra che l’animale sia solito scendere a valle percorrendo il greto di un torrente che sfocia in mare. Una volta individuato, il suino dovrà essere catturato e portato in un centro idoneo ad accoglierlo per evitare che venga abbattuto.

... » Leggi tutto