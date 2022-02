San Bartolomeo al mare, Antonello Martini passa in maggioranza

San Bartolomeo al Mare. «Il mio passaggio in maggioranza è stata una decisione presa dopo attenta riflessione, onesta, costruttiva e responsabile per essere parte attiva nelle dinamiche amministrative del paese. Dedicherò il massimo impegno, le mie capacità, le mie energie per migliorare il paese che adoro e cercherò di farlo crescere dal punto di vista turistico commerciale, sportivo e renderlo più vivibile e bello per i cittadini residenti o non, i nostri amati turisti». Lo annuncia il consigliere comunale Antonello Martini.

