Servizio civile universale, Confcooperative/Federsolidarietà Imperia Savona organizza incontro online

Imperia. Confcooperative/Federsolidarietà Imperia Savona organizza per lunedì 7 febbraio dalle 15.30 alle 16.30 un incontro on line su zoom al seguente link https://us02web.zoom.us/j/84375805555?pwd=VXF4KzRsenNyTVhMcUtsSWoxemprZz09 in materia di servizio civile universale. L’incontro è aperto a tutti e servirà a chiarire agli interessati eventuali dubbi sulle modalità di espletamento del servizio e di presentazione della domanda.

... » Leggi tutto