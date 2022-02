Andora. Via Risorgimento ad Andora è stata riaperta al traffico ieri pomeriggio. E’ più ampia e più sicura, con una nuova illuminazione pubblica, due parcheggi vicini da 49 posti complessivi e un marciapiede che si collega direttamente alla sponda del Merula. Si è chiuso il cantiere dei lavori per il miglioramento della viabilità della strada che sbocca su via Cavour, vicino al palazzo comunale.

