Assegno unico universale, i sindacati: «L’Inps faccia chiarezza sui lavoratori frontalieri»

Ventimiglia. «Il prossimo 1° marzo entra in vigore un nuovo assegno familiare definito “assegno unico universale” sulla base delle disposizioni del Family Act approvato dal Parlamento. Lo stesso, che sarà riconosciuto a tutti i cittadini di uno Stato UE residenti in Italia, per i figli fino al ventunesimo anno d’età tra coloro dimostreranno di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, nonché in misura differenziata sulla base della dichiarazione ISEE, non ha ancora trovato una chiara definizione per il lavoro frontaliero» – dicono i responsabili nazionali dei frontalieri Cgil Giuseppe Augurusa, Cisl Luca Caretti ed Uil Pancrazio Raimondo.

