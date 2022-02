Bordighera. Un foro in mezzo alla vetrina. E’ quanto ha trovato stamane, all’orario di apertura, il proprietario del Bar Gaggio sull’Aurelia a Bordighera che ha subito allertato i carabinieri, accorsi sul posto per un sopralluogo.

Al momento non è chiara la dinamica dell’accaduto, anche se non si esclude che il danno al vetro sia stato provocato da un colpo di pistola, esploso per motivi in fase di accertamento.

