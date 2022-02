Covid, una giovane ricercatrice ligure candidata al premio Nobel per la pace: ha inventato un vaccino senza brevetto

Liguria. E’ Maria Elena Bottazzi, ricercatrice genovese, a essere candidata al premio Nobel per la pace. Il merito? Insieme a Peter Hotez, anche lui candidato al premio, la scienziata, cresciuta in Honduras e docente al Baylor College of Medicine di Houston, ha sviluppato un vaccino anti-Covid, Corbevax, approvato in India a fine 2021, poco costoso, facile da produrre, con una efficacia che supera l’80% ma soprattutto non coperto da alcun brevetto, quindi accessibile a tutti i Paesi poveri che stentano per gli eccessivi costi a vaccinare la popolazione.

... » Leggi tutto