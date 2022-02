Due trasferte magiche per il Roca Team: vittoria ad Atene, clamorosa rimonta a Belgrado

Monaco. Due bellissime vittorie in trasferta rendono indimenticabile questa settimana del Roca Team in Eurolega, e portano la squadra ad un record di 12-12 che avvicina concretamente i monegaschi alla zona playoff e rendono evidente a tutti che questa squadra adesso è davvero pronta per stare nell’elite europea. La prima tappa è martedì, ad Atene, nella bellissima arena di Oaka, la casa del Panatinaikos, una grande purtroppo decaduta, travolta dalla crisi economica greca e da una crisi tecnica e societaria che sembra senza fine.

