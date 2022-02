E’ morta Teresa Maffeis, attivista no border conosciutissima a Ventimiglia per il suo aiuto ai migranti

Sanremo. Lutto nel mondo solidale: è morta Teresa Maffeis, 72 anni, l’attivista italo-francese dei no border che spesso raggiungeva Ventimiglia per aiutare i migranti. A darne l’annuncio è l’avvocato sanremese Ersilia Ferrante, che sulla propria bacheca Facebook ha scritto: «Una bruttissima notizia, ci ha lasciato Teresa Maffeis, la generosa dama verde, da Nizza spesso a Ventimiglia per aiutare i migranti. E non poteva essere diversamente, figlia di italiani antifascisti emigrati in Francia durante il ventennio. È morta per problemi cardiaci. Chi usa troppo il cuore lo consuma».

... » Leggi tutto