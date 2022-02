Il bollettino completo dei lavori stradali a Genova la prossima settimana

Genova. Per il riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Pra’/Voltri fino al 30 settembre in via Pra’, nel tratto tra via Porrata e il civ. 65, sono istituiti: limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di sorpasso; divieto di transito, all’altezza del segmento stradale che porta al casello autostradale per i veicoli provenienti da ponente e con direzione di marcia ponente/levante. Contestualmente, per i veicoli con direzione di marcia ponente/levante, giunti all’altezza dell’intersezione semaforizzata con l’uscita dello svincolo autostradale di Genova Pra’, è istituita la direzione obbligatoria diritto.

