Multati i camion vela con slogan anti Festival di Sanremo, Pro Vita & Famiglia «È censura»

Sanremo. Non ci stanno quelli della onlus Pro Vita & Famiglia alla multa rifilata agli autisti dei due “camion vela” stamane in giro per le strade della Città dei Fiori. La sanzione, pari a 430 euro, deriva dalla violazione dell’articolo 23 del Codice della Strada, ovvero il mancato pagamento della tassa pubblicitaria prevista in questi casi. Gli slogan «Sanremo Festival della blasfemia anticristiana» e «basta propaganda LGBT travestita da spettacolo» di per se non sono stati ritenuti illeciti.

