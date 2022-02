Regione Liguria è vicino al mondo delle piscine che da due anni sta affrontando una crisi senza precedenti

Genova. Il Covid-19 ha messo in ginocchio il mondo delle piscine, dapprima le chiusure dovute alla pandemia, poi la crisi sanitaria che ha portato a notevoli restrizioni negli accessi ed oggi la tempesta perfetta si realizza con il caro energia che colpisce gli impianti natatori essendo decisamente energivori e quindi il caro bollette mete in ginocchio un intero comparto. In più oggi l’inflazione in costante aumento mette a rischio tutti i settori che non sono di stretta necessità. Compreso lo sport. Da sempre Regione Liguria è stata vicino al mondo sportivo ed in particolare a quello delle piscine e anche questa volta non fa mancare il suo appoggio a chi, come loro, sta subendo le maggiori perdite.

