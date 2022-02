SOS Salute Pubblica Liguria: «Fermiamo l’esternalizzazione dei servizi sanitari»

Genova. «Com’era presumibile, dopo gli accordi previsti da Regione Liguria per l’Asl3 genovese e l’Asl2 savonese, la partecipazione della sanità privata alla campagna vaccinale Covid-19 è arrivata anche nel territorio imperiese. A qualche giorno dalla decisione dell’esternalizzazione dell’hub di Taggia, nonostante – grazie agli enormi sacrifici del personale sanitario – siano stati rispettati gli obiettivi vaccinali previsti, appare chiaro come anche nell’Asl1 si continui a perseguire una logica emergenziale della gestione delle vaccinazioni. Ci chiediamo innanzitutto con quali standard e garanzie di qualità e sicurezza per gli utenti viene svolto il servizio. E’ del tutto evidente che la carenza di personale è la logica conseguenza di anni di programmazione al ribasso della sanità pubblica e di un blocco delle assunzioni che non ha eguali nel pur disastroso panorama italiano. Tutto ciò in un quadro generale in cui la Regione Liguria – dati della Corte dei Conti – ha speso 115 milioni di euro in meno del tetto previsto per il personale sanitario, destinando evidentemente i fondi disponibili ad altri capitoli non conosciuti e in cui i cittadini compartecipano alla spesa con una quota pro-capite del ticket di 43 euro contro una media nazionale di 38 euro» – dice SOS Salute Pubblica Liguria.

