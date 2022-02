Alassio, dalla Pinacoteca Levi tre dipinti per il Museo d’Arte di Nuoro e la Galleria d’Arte Moderna di Torino

Alassio. Nel 2022 ricorre il 120° anno dalla nascita del pittore Carlo Levi e per l’occasione numerose istituzioni e realtà del mondo dell’arte e della cultura si sta mobilitando per l’organizzazione di svariati eventi culturali, con particolare attenzione a mostre ed eventi a lui correlati e dedicati, dislocati su tutto il territorio nazionale. Il Comune di Alassio, città che con Carlo Levi ha sempre avuto un rapporto privilegiato non è da meno.

