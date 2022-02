Andora. Sono 96 gli equipaggi che, completate le operazioni di accreditamento, sono stati ammessi al via dell’8ª edizione della Ronde della Val Merula, gara d’apertura della stagione rallystica nazionale e ligure organizzata dalla Sport Infinity. Rispetto ai 98 iscritti, non saranno in lizza Massimo Balbi con Doralice Ruga (Honda Civic) e Fabrizio Carabetta con Tiziano Cella (Peugeot 106).

... » Leggi tutto